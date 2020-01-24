Hollanda 2009’daki THY kazasından dolayı Boeing CEO'sunu ifadeye çağırdı

Hollanda, Amsterdam'da düşen THY uçağı ile ilgili Boeing'in CEO'sunu ifade vermeye çağırdı.

2009’da Türk Hava Yolları'na (THY) ait Boeing 737 NG tipi uçağın Amsterdam'da düşmesine ilişkin Hollanda Temsilciler Meclisi, Boeing firmasının kazadaki sorumluluğunun, ABD makamlarının baskısı sonucu gizlendiği iddialarını araştırma kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde New York Times (NYT) tarafından açığa çıkarılan belgelerde THY’ye ait Boeing 737 NG tipi uçağın düşmesinde tasarım hatalarının öne çıktığı belirtilmiş ve ABD’li yetkililerin firmayı korumak için Hollandalı komisyona baskı yaptığı iddia edilmişti.

Hollanda Temsilciler Meclisi, NYT’de yer alan iddiaları araştırmak için bir komisyon oluşturdu. Komisyonun 6 Şubat'ta yapacağı özel oturuma Boeing firmasının Başkanı ve CEO'su David Callhoun ifade vermeye çağrıldı.



Oturumda NYT’de yer alan haberin kaynakları da dinlenecek. Komisyon, meclisteki oturuma, dönemin Hollanda Güvenlik Kurulu yöneticisi Pieter van Vollenhoven’ı da çağırdı.

NE OLMUŞTU

New York Times gazetesi 2009'da Hollanda’da düşen Boeing 737-800 NG tipi THY uçağının, Hollandalı yetkililerin raporunda iddia edildiği gibi başlı başına pilot hatası nedeniyle düşmediğini yazmıştı. Gazeteye göre kazada Boeing’den kaynaklı "riskli tasarım seçimleri" de rol oynadı ve ABD hükümetinin yolladığı ekip bunun raporlara işlenmemesi için baskı uyguladı.

Şubat 2009'da meydana gelen kazadaki uçak, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen 346 kişinin öldüğü kazalardaki Boeing’in 737’in bir varyasyonu.



New York Times'ın ulaştığı belgelerden vardığı sonuca göre, THY kazasıyla son kazalar arasında benzerlikler bulunmakta. Buna göre Hollanda ve Afrika’daki kazalarındaki uçaklar, tek bir sensörün, uçağın sistemlerini yanıltması nedeniyle düştü. Üretici firma Boeing’se pilotların böyle bir soruna müdahale etmesine yardımcı olacak bilgileri vermedi.

Hollanda Güvenlik Kurulu tarafından kazayı incelemek üzere görevlendirilen havacılık güvenliği uzmanı Dr. Sidney Dekker, NYT’ye "Önceki kaza (Hollanda’daki THY kazası) çok uyarıcı nitelikteydi ama ciddiye alınmadı" şeklinde konuşmuştu. Dekker, New York Times'ın ulaştığı rapora yönelik Boeing'in güvenilir olmayan açıklamalarla dikkatleri kendi "tasarım kusurları" ve diğer hatalarından uzaklaştırmaya çalıştığını söylemişti. Söz konusu rapor kamuoyuna açık bir şekilde yayımlanmazken Hollandalı kurulun kendi kaza raporunda da ABD’li ekibin devreye girmesiyle bazı bölümlerin silindiği ve eklemeler yapıldığı aktarıldı. NYT'ye göre 2009'da da ABD güvenlik yetkilileri son Max kazalarında olduğu gibi Boeing'in üzerine gitmedi.

NYT’nin iddiasına göre Boeing THY kazasından önce sensörlerin bozulması halinde pilotların hatayı hemen fark ederek uçağın durmasını engelleyeceğini düşünüyordu. Son Max kazalarında olduğu gibi THY uçağının kılavuzunda da böyle bir bilgiye yer verilmedi.

