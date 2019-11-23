Hizbullah: ABD, Lübnan'da yeni bir hükümetin kurulmasını geciktiriyor

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, ABD'yi Lübnan'da yeni bir hükümetin kurulmasını geciktirmekle suçladı.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Lübnan'da vergi zammı protestolarının ardından Başbakan Saad Hariri'nin istifası ve yeni hükümetin kurulması sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'yi 'yeni bir hükümetin kurulmasını geciktirmekle' suçlayan Kasım, Hizbullah'ın 'iç karışıklığa sürüklenmeyeceğini' dile getirdi.

Naharnet'in aktardığına göre Kasım, yaptığı açıklamada "Lübnan'da hükümetin kurulmasındaki ilk engel Amerika; zira biz Lübnan halkının ihtiyaçlarını karşılayan bir hükümet kurmak isterken onlar kendi çıkarlarına göre bir hükümet istiyor" dedi.

Lübnan'da herhangi bir iç savaş belirtisi görmediklerini belirten Kasım, şunları söyledi:

"Bankacılık sistemine yayılan ekonomik kriz, Hizbullah'ın çevresindeki Şiiler kadar tüm mezheplerden Lübnan yurttaşlarını da etkiledi. Ancak bu, krizi başlatanların başarılı olacağı anlamına gelmiyor."

Diğer yandan Kasım, Hizbullah'ın kamuoyu tarafından yolsuzluğa karışan yetkililerin yargılanması yönünde yapılan çağrıları desteklediklerini vurguladı.