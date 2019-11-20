Hitler’in doğduğu ev polis karakolu yapılacak

Avusturya hükümeti Hitler’in doğduğu evi polis karakoluna dönüştürme kararı aldı. İçişleri Bakanı Peschorn bu kararın binanın Naziler için anma yeri haline gelemeyeceğinin göstergesi olduğunu ileri sürdü.

Avusturya hükümeti, Adolf Hitler’in doğduğu binayı polis karakoluna dönüştürme kararı aldı.

Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Peschorn bugün yaptığı açıklamada evin polis tarafından kullanılacak olmasının "binanın bir daha asla Nasyonal Sosyalizmin hatırasını canlandırmayacağı konusunda açık bir mesaj olduğunu” ileri sürdü.

Ancak İçişleri Bakanının bu açıklaması son yıllarda Almanya’da polis teşkilatında örgütlenen Neo-Nazileri akıllara getirdi.



Avusturya’nın Almanya sınırındaki Braunau am Inn kentinde yer alan 3 katlı binanın akıbeti ülkede yıllardır bir tartışma konusu olmuştu.

17. yüzyılda inşa edilen binanın yıkılması da talep edilmişti. Bina bir süre engellilerin günlük olarak bakıldığı bir merkez olarak kullanılmış, daha sonra binanın tekerlekli sandalye kullanımına uygun olmaması nedeniyle restore edilmesi gündeme gelmişti. 2014 yılında ise binayı göçmenler için bir merkez olarak kullanma planı gündeme gelmiş ancak bu plan da havada kalmıştı.

2016 yılında Avusturya hükümeti, sahiplerine 810 bin avro tazminat ödemeyi kabul ederek binayı kamulaştırmıştı.

Hitler’in doğumundan birkaç hafta sonra ailesi bu binadan kentteki başka bir adrese taşınmıştı. Aile Hitler 3 yaşına geldiğinde kentten ayrılmıştı.