İtalya'da Hitler çizimli bereler giyen Verona taraftarlarına 2 yıl stadyumlardan men cezası verildi.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, 19 Ocak'ta oynanan Bologna-Hellas Verona maçı için Bologna'da bulunan Verona taraftarları arasında bir grup, maç öncesi yapılan kontrollerde güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.

Maçın oynandığı Bologna Renato Dall'Ara Stadyumu'na girmek isteyen Verona fanatikleri, "Hitler"li bereleri nedeniyle durduruldu ve haklarında yasal işlem başlatıldı. İtalyan basınındaki haberlere göre 19 Ocak'taki maç öncesi ele geçirilen berelerle ilgili olarak Bologna Emniyet Müdürlüğü, sekiz kişiyi iki yıl boyunca stadyumlardan men etme kararı aldı.

"Terör ve organize suçlar" gibi özel operasyonlardan sorumlu polis birimi Digos tarafından el koyulan berelerde, Nazi lideri Adolf Hitler'in stilize edilmiş bir çiziminin yer aldığı görüldü.

Berelerin üzerine dikilmiş logo benzeri yamalarda, beyaz zemin üzerine Hitler'in saç ve bıyığı, altında da "Verona" yazısı mevcuttu.