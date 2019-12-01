Hırvatistan’da Tudjman heykeline orak çekiç çizen genç yargılanıyor

Yugoslavya’nın dağılmasında rol sahibi olan aşırı sağcı Franjo Tudjman'a ait bir heykele orak çekiç çizen 24 yaşındaki genç hapis cezasıyla yargılanıyor. Ülkedeki yurtsever ve ilerici güçler gencin serbest bırakılması için çalışma yürütüyor.

Zagreb İl Ceza Mahkemesi’nde bu yıl Ocak ayında eski Cumhurbaşkanı Franjo Tudjman anıtına orak-çekiç grafiti yapan Filip Draca'nın duruşması gerçekleşti.

"TU'JMAN’IN KULLANILABİLİRLİĞİ AZALMADI'

İl Savcılığı, Draca'yı mülkle zarar vermekle suçluyor ve üç yıllık hapsini talep ediyor.

Hırvat medya kuruluşu Radnička Prava’nın haberine göre savcılık, mülkün zarar gördüğünü ve anıtın görünüşünü değiştirme niyeti olduğunu iddia etti, ancak Draka’nın avukatı Lina Budak anıtın zarar görmediğini “değeri veya kullanılabilirliği azalmadığını” söyledi.

Draca mahkemede, anıta orak çekiç çizdiğini ve suçlu hissetmediğini söyledi.

Ocak ayında Novosti gazetesine verdiği röportajda Draca şöyle demişti

“Motivasyonlarım o kadar ciddi değil, tahrik edip alay ediyorum. Burada aslında kimin gücendiğine dikkat edilmeli; Tudjman’ın ülkede kutsal bir adam olarak algılanmasında küçük, komik ama yanlış bir şeyler var.”

Tartışmalı dört metre yüksekliğindeki Tudjman Anıtı, Hırvatistan'ın ilk başkanının ölümünün 19. yıl dönümünde geçen yıl Aralık ayında açılmıştı.

Açıldığı gün, anıta karşı büyük protesto gösterileri düzenlenmişti.

Tudjman 1990’dan 1999’a kadar Hırvatistan’ın ilk cumhurbaşkanıydı. Tudjman Yugoslavya’ya yönelik dış müdahaleyi mümkün kılan figürlerden biri ve batı yanlışı bir aşırı sağcı olarak tanınıyor.

Tudjman’ın partisi Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) ülkedeki özelleştirmelerin tamamından sorumlu.

DRACA’YA DESTEK EYLEMLERİ

Hırvat insan hakları savunucuları ve yurtseverler Draca'yı desteklemek için Zagreb'de mitingler düzenledi ve kendisine karşı olan davayı “siyasi baskı” olarak nitelendirdiler.

Draca için düzenlenen eylemde “Devlet, işçilerin ve köylülerin sembolünü, özelleştirme yağmalama anıtına, tahrip olmuş bir ekonomiye ve 1990'ların savaş suçlarına ait bir anıtın üzerine koyan 24 yaşındaki bir genç için tutuklama emri çıkardı" denildi. Gencin destekleyen yurtsever örgütler mahkeme savunması için 20 bin Kuna (17,026 Lira) topladı.

Draca’ya destek eylemine çağrı metninde “Öte yandan, 1990'larda otoriter Franjo Tudjman tarafından kurulan devlet aygıtı, faşizm karşıtı direnişin, ulusal kurtuluş mücadelesinin ve yüz binlerce Ustaşa faşist terör kurbanının anılarına dikilen 3 bin anıtın yağmalanması durduracak hiçbir şey yapmadı.” denildi.



