Hırvatistan'da halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Hırvatistan'da seçmenler yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı için dördü bağımsız olmak üzere 11 aday yarışıyor.

Hırvatistan'da kayıtlı 3 milyon 854 bin 747 seçmen yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı için dördü bağımsız olmak üzere 11 aday yarışıyor.

Ülkede beş yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Hırvat Demokrat Birliği'nin (HDZ) aday gösterdiği mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in yanı sıra Sosyal Demokrat Parti (SDP) adayı eski Başbakan Zoran Milanovic de yarışıyor.

Diğer adaylar ve partileri ise şöyle: Miroslav Skoro (bağımsız), Mislav Kolakusic (bağımsız), İvan Pernar (İvan Pernar Partisi), Dejan Kovac (Hırvat Sosyal-Liberal Partisi), Dalija Oreskovic (bağımsız), Dario Jurican (bağımsız), Nedjeljko Babic (Tüm Çakavca, Kaykavca ve Ştokavca Konuşanların Hırvat Partisi), Anto Djapic (Ulusal Yenilenme Demokrat Birliği) ve Katarina Peovic (İşçi Cephesi).

İlk turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi durumunda, en çok oy alan iki aday 5 Ocak 2020'de yapılacak ikinci turda yarışacak.