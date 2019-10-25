Hırvatistan’da cinsel ve ev içi şiddete yönelik cezalar arttı

Son bir aydır devam eden eylemlerin ardından Hırvatistan’da cinsel saldırılara ve ev içi şiddete karşı uygulanan hukuki cezaları ağırlaştırıldı.

Hırvatistan’da dün meclise onaylanan torba yasayla beraber cinsel saldırılara ve ev içi şiddete karşı uygulanan hukuki cezaları ağırlaştırıldı. Yasalar uyarınca, cezalar, aile içi şiddet, kadın sünneti, yakınlara yönelik kişisel yaralanma, yakın bir kişiye özellikle ağır bedensel zarar ve çocuk haklarının ihlal edilmesi gibi birçok suça yönelik cezai işlem daha ağırlaştırıldı.

Aile içi şiddete ilişkin asgari hapis cezası şu anda üç aydan bir yıla kadar olacak. Suçun ciddiyetine bağlı olarak, tecavüz mahkumiyetleri şimdi en az bir ila on yıl arasında değişecek.

Uluslararası Af Örgütü de dahil olmak üzere birçok kadın hakları grubu ve uluslararası insan hakları örgütü, Hırvatistan’ın mevcut mevzuatının tecavüzü etkili bir şekilde suçlamadığını belirtiyor.

Uluslararası Af Örgütü’nün son raporunda vurgulandığına göre “rızası olmadan cinsel ilişki” önceki mevzuata göre tecavüz sayılmamaktaydı.

17 Ekim'de yayınlanan “Hırvatistan: Mevcut Yasalar Aile İçi Şiddet Mağdurlarını Yüzüstü Bırakıyor” başlıklı bir raporda, Uluslararası Af Örgütü “Ayrı bir suçun ortaya çıkması, çoğu evlilik tecavüz vakası ve diğer tecavüz vakaları ile ‘izinsiz cinsel ilişki’ olarak nitelendirilen ve kovuşturulan altı ay veya daha az hapis cezasına çarptırılan tecavüz davaları üzerinde çok zararlı bir etkiye sahipti” demişti.

Geçtiğimiz cumartesi günü binlerce kişi, kentlerde “Kadınlara Adalet” sloganı altında yapılan kitlesel protestolara katıldı. Protestocular cinsel şiddet suçlularının sistem tarafından korunduğunu vurguladılar.

Protestoları tetikleyen olay, sahil kasabası Zadar'da 15 yaşındaki bir çocuğa toplu tecavüz etmek, taciz etmek ve şantaj yapmakla suçlanan beş kişinin serbest bırakılması olmuştu.