Hırvatistan ve Avusturya'da da KOVİD-19 tespit edildi

Hırvatistan'da bir, Avusturya'da iki kişide yeni koronavirüs tespit edildi.
soL - Dış Haberler
Salı, 25 Şubat 2020 15:08

Dünya genelinde birçok ülkede görülmeye başlanan yeni koronavirüs (KOVİD-19) vakaları Hırvatistan ve Avusturya'da da tespit edildi. 

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ülkede ilk KOVİD-19 vakasının tespit edildiğini açıkladı. 

Avusturya'da da iki kişide virüsün tespit edildiği belirtildi.

Avusturya'nın güneybatısında bulunan Tirol eyaletinin valisi Günther Platter düzenlediği basın toplantısında, Innsbruck'taki bir klinikte iki İtalyan vatandaşında KOVİD-19 tespit edildiğini, iki hastanın karantinaya alındığını belirtti.

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