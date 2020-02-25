Hırvatistan ve Avusturya'da da KOVİD-19 tespit edildi

Dünya genelinde birçok ülkede görülmeye başlanan yeni koronavirüs (KOVİD-19) vakaları Hırvatistan ve Avusturya'da da tespit edildi.
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ülkede ilk KOVİD-19 vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Avusturya'da da iki kişide virüsün tespit edildiği belirtildi.
Avusturya'nın güneybatısında bulunan Tirol eyaletinin valisi Günther Platter düzenlediği basın toplantısında, Innsbruck'taki bir klinikte iki İtalyan vatandaşında KOVİD-19 tespit edildiğini, iki hastanın karantinaya alındığını belirtti.