Hindistan'dan Türkiye’ye iç işlerine müdahale etmeme çağrısı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keşmir'e yönelik yorumlarının ardından bir açıklama yayımlayarak, Türkiye'ye ülkenin iç işlerine karışmaması gerektiği yönünde çağrı yaptı.
Sputnik'in aktardığına göre, açıklamada, "Hindistan, kendisinin ayrılmaz ve devredilemez bir parçası olan Cammu Keşmir'e yapılan tüm atıfları reddediyor. Türkiye yönetimini Hindistan’ın içişlerine müdahale etmemeye, ayrıca Pakistan’dan Hindistan'a ve bölgeye yönelen ciddi terör tehdidi de dahil olmak üzere, gerçeklerle ilgili doğru bir anlayış geliştirmeye çağırıyoruz" denildi.
Açıklama, Erdoğan’ın Pakistan parlamentosunda dün yaptığı konuşmada Keşmir’deki durumu Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale savunmasına benzetmesi sonrasında geldi.