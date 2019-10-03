Hindistan'da sel felaketi: 55 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Bihar eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 55 kişi yaşamını yitirdi.

Bihar eyalet hükümeti cumartesi günü başlayan ve salı gününe kadar etkisini sürdüren aşırı yağışlara bağlı sel ve kazalarda 55 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yağışların iki gün önce durmasına karşın Patna şehrinde suların henüz çekilmediği kaydedildi.

Sellerin eyaletin 15 bölgesindeki 959 köyü vurduğu, yaklaşık 2 milyon 145 bin kişiyi etkilediği belirtildi.

29 Eylül'de açıklanan resmi verilere göre, ülkede Haziran ayında başlayan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda bin 673 kişi yaşamını yitirdi.