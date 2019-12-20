Hindistan'da protestolarda ölü sayısı artıyor, hükümet gösterileri yasakladı

Hindistan’da Müslüman olmayan göçmenlere vatandaşlık hakkı tanıyan yasaya karşı başlayan gösterilerde en az 8 kişi öldü. Modi hükümeti gösterileri yasakladı, internete erişimi kesti.

Hindistan’da milliyetçi Narendra Modi hükümetinin Müslüman olmayan göçmenlere vatandaşlık hakkı tanıyan yasasına karşı gösterilerde ölü sayısı artıyor.

Dün ve bugünkü gösterilerde en az 8 kişi güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi, çok sayıda gösterici de yaralandı.

Gösterilerin yasaklanmasına karşın dün sokağa çıkan en az bin 200 kişi gözaltına alındı.

Başkent Delhi’de Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu bölgede cuma namazı sonrası yapılan yürüyüşe de polis müdahale ederek çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

İNTERNETE ERİŞİM KESİLDİ, TOPLANMA YASAĞI GETİRİLDİ

Hükümet dünkü gösterilerin ardından Uttar Pradeş ve Karnataka eyaletlerinin bazı bölgelerinde dört kişiden fazla kişinin sokakta bir araya gelmesini yasakladı, internete erişimi kesti.

Modi’nin “vatandaşlık yasası”, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan ülkeye gelen ve Müslüman olmayan “yasadışı göçmen”lere vatandaşlık hakkı tanıyor.

Bugün düzenlenen gösterilerde Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi’nin istifası talep edildi.

