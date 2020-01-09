Hindistan'da milyonlarca emekçi grevde

Hindistan'da 'Bharat bandh' adı altında düzenlenen genel grev birçok eyalette hayatı durdurdu.

Dünya İran-ABD gerilimine odaklanmışken bugün Hindistan'da milyonlarca emekçi greve çıktı. On sendikanın ve çeşitli derneklerinin halk düşmanı hükümet politikalarına karşı Eylül ayında yaptığı bir günlük genel grev çağrısı ulaşım, bankacılık, tekstil, inşaat, kamu, tarım gibi birbirinden farklı sektörlerde karşılık buldu. Özellikle yol kapatma eylemleri ve ulaşım sektöründeki işçilerin iş bırakması, bununla birlikte okulların ve marketlerin grev nedeniyle kapalı olması birçok eyalette hayatı durdurdu.

Sol geleneğin güçlü olduğu Batı Bengal ve Tripura gibi eyaletlerde polisin sert müdahalesiyle karşılaşan işçilerin binlercesi gözaltına alındı. İşçilerin talepleri arasında eğitimdeki ticarileşmenin denetimi, tarım sektöründeki krize yardımlarla müdahale edilmesi, yurttaşlık kayıtlarındaki değişikliğin geri çekilmesi gibi başlıklar vardı.

HÜKÜMETİN BASKICI POLİTİKALARI



Eğitim başlığının öne çıkmasının ve greve okul boykotlarının eşlik etmesinin önemli bir nedeni, iki gün önce hükümetin ayrımcı politikalarına karşı kampüslerinde protesto yürüyüşü düzenleyen üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere okula dışardan giren maskeli bir grubun saldırmış olması. Saldırganların kampüsün içinde konuşlanan polis tarafından engellenmemesi ve attıkları sloganlar, Hindistan kamuoyunda bu grubun hükümetteki BJP'nin sokak örgütü olan RSS'le ilişkili olduğu konusunda pek az kuşku bırakıyor.



Gerici BJP hükümetinin ulusal nüfus kaydı düzenlemesi tepkilerin odağında olan bir başka konu. Belli bölgelerdeki demografik yapıyı değiştirmek amacıyla hazırlanan düzenlemenin belli toplulukların yurttaşlık haklarını yitirmesine neden olacağı söyleniyor. Öte yandan, aile büyüklerinin Mart 1971 seçim listelerinde bulunduğunu kanıtlayan mültecilere de yurttaşlığa alınma hakkı tanınıyor. Düzenleme aynı zamanda farklı yurttaşlık kategorilerinin ortaya çıkmasını ve yurttaşlığa alınacak mültecilerin dinsel inançlarına göre değerlendirilmesini de beraberinde getiriyor. Aralık ayında buna tepki göstererek sokağa çıkanların arasında hala gözaltında tutulanlar var ve gözaltında bekleyenlerin bir bölümü ülkedeki komünist partilerin üyesi.



Hükümet yetkililerinin genel grev ve yurttaşlık yasası konusunda verdiği demeçler hep aynı noktayı vurguluyor. 2019 genel seçimlerinde sol partilerin oylarındaki ciddi düşüşe vurgu yapan BJP ve devlet temsilcileri, kendi politikaları hakkında ikna edici açıklamalarda bulunamazken hep bir ağızdan "Sandıkta bizimle boy ölçüşemeyenler bu sefer sokakları karıştırmaya yelteniyor" iddiasını dile getiriyorlar.

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ-MARKSİST'TEN KUTLAMA



Hindistan Komünist Partisi-Marksist (CPI-M) Siyasi Bürosu "tarihsel" olarak değerlendirdiği greve katılan işçileri, köylüleri, tarım işçilerini, öğrencileri ve diğer bütün demokratik kesimleri yayımladığı açıklamayla kutladı. Grevi Modi hükümetinin politikaları nedeniyle giderek zorlaşan yaşam koşullarına karşı verilmiş güçlü bir tepki olarak değerlendiren CPI(M) Siyasi Bürosu, grevin başarısını sanayi işçilerinin, finans ve kamu sektörlerindeki emekçilerin verdiği destekte görüyor. Köylülerin ve tarım işçilerinin güçlü katılımıysa tarım sektöründeki krizin doğal bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Harç zamları ve kampüslerdeki demokratik ortamın zarar görmesi de öğrencileri ve öğretmenleri sokağa çıkmaya iten nedenler arasında. Birçok eyalette grevin tam ve tama yakın katılımla gerçekleştirilmiş olmasının altını çizen CPI(M), bunun hükümetin bel büken ekonomik politikalarına ve ayrımcı siyasetine karşı halkın birliğinin vereceği daha da güçlü mücadelelerin işareti olduğunu müjdeliyor.



Hindistan Komünist Partisi (CPI), hükümetin ekonomideki yavaşlama ve tarımdaki çöküşle uğraşmak yerine ayrımcı politikalarla ilgilendiğine dikkat çekiyor. Genel greve destek veren herkesi kutlayan CPI Ulusal Sekretaryası, grevin başarısının Narendra Modi'nin RSS-güdümlü BJP hükümetinin izlediği halk düşmanı, işçi düşmanı, çiftçi düşmanı politikalara indirilmiş bir darbe olduğunu ilan etti. Hükümetin işçi düşmanı ve neoliberal ekonomi politikalarından geri dönmesini talep eden CPI, emekçi halkı Modi karşıtı eylemlere devam etmesi çağırıyor.