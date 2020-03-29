Hindistan'da binlerce kişi salgına rağmen terminalde bir arada bekledi

Hindistan'da, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen 21 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle başkent Yeni Delhi'den evlerine dönmeye çalışan on binlerce kişinin terminallerde bir arada beklemesi endişeye sebep oldu.

Hint basınındaki haberlere göre, Yeni Delhi'deki Anand Vihar Eyaletlerarası Otobüs Terminali'nde çoğu göçmen işçi on binlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından Delhi ve Uttar Pradeş hükümetleri tarafından kendileri için tahsis edilen otobüslerle memleketlerine dönmeyi bekliyor.

Eski Hindistan Ulusal Kongresi'nin (INC) lideri Rahul Gandi, Twitter'dan binlerce kişinin bir arada beklediği görüntüleri etiketleyerek yaptığı açıklamada, hükümetin böyle bir durumun oluşmasını önceden hesaplamayıp herhangi bir plan hazırlamadığını, bunun utanç verici olduğunu söyledi.