Hindistan'da 3 haftalık sokağa çıkma yasağı

Hindistan'da koronavirüs salgınına karşı 3 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Narendra Modi hiçbir yurttaşın bu süre zarfında evlerinden çıkmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Hindistan'da bu geceden itibaren 21 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemleri açıklayan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 1 milyar 300 bin nüfuslu ülkede kimsenin evlerinden dışarı çıkmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Hindistan'da sokağa çıkma yasağı yerel saatle gece yarısından itibaren başlayacak ve 3 hafta sürecek.

Modi virüsün yayılmasını engellemenin tek yolunun sokağa çıkma yasağını uymak olduğunu belirterek eğer 21 günlük yasağa uyulmazsa ülkenin 21 yıl geriye düşeceği değerlendirmesini yaptı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı’nın verileri göre ülkede 519 Kovid-19 vakası saptandı, 10 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca 40 hasta da iyileşerek taburcu edildi.