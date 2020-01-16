Hindistan Türkiye'den ithalatı sınırlandırma kararı aldı

Hindistan, Ankara'nın Keşmir'e ilişkin yorumlarına tepki olarak, Türkiye'den yaptığı ithalatta sınırlandırmaya gitme kararı aldı.

Ankara'nın Keşmir politikasına tepki gösterdiği Hindistan, Türkiye'den yaptığı ithalatta sınırlandırmaya gitme kararı aldı.

Reuters'ın haberine göre ismini açıklamak istemeyen bir Hindu yetkili "Hükümetimiz Türkiye ve Malezya'nın yorumlarını hoş karşılamadı ve bu iki ülke ile ticaretimizi sınırlandıracağız" dedi.

Yetkili kişi, Hindistan yönetiminin Türkiye'den petrol ve çelik ürünlerinin ithalatında kısıtlamaya gideceğini belirtti.

Hindistan, geçen yıl Cammu Keşmir'in anayasadaki özel hükmünü kaldırarak bölgeyi kendine bağlamıştı. Türkiye, dışişlerinden yapılan yazılı açıklama ile bu karara tepki göstermişti.

Hindistan Malezya ilişkilerindeki gerginlik ise Başbakan Mahathir Malezya'nın Hindistan vatandaşlık yasasını "ayrımcı" bulması ile artmıştı.