Hindistan hava kuvvetleri: Kendi helikopterimizi yanlışlıkla vurduk

Hindistan Hava Kuvvetleri komutanı bugün yaptığı açıklamada 27 Şubat günü gerçekleşen helikopter kazasının kendi hatalarından kaynaklandığını duyurdu. Helikopterin Hindistan’a ait bir füzeyle vurulduğunu açıklayan komutan, ‘büyük bir hataydı’ dedi.

Hindistan Hava Kuvvetleri komutanı Rakesh Kumar Bhadauria, 27 Şubat günü Mi-17 helikopterinin düşmesinin sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu söyledi. Hint askeri helikopterinin gene Hindistan’a ait bir füze tarafından vurulması üzerine düştüğünü söyleyen Bhadauria, kaza konusunda “büyük bir hataydı” dedi.

Helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

‘BİR DAHA TEKRARLANMAYACAK’

Hava Kuvvetleri komutanı açıklamasında “Soruşturma Mahkemesi tamamlandı ve bizim füzemiz kendi helikopterimize çarptığı için bizim hatamızdı. Bunun bizim büyük hatamız olduğunu kabul ediyoruz ve gelecekte bu tür hatalar bir daha tekrarlanmayacak.”

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.