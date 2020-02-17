Hindistan Erdoğan'ın sözleri nedeniyle Türkiye'ye nota verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Keşmir konusunda Pakistan'da yaptığı açıklamalar üzerine Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, Hindistan Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Torunlar'ı çağırarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Keşmir'e yönelik sözlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Türkiye'yi başka ülkelerin iç işlerine karışmakla suçlayan Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Bu son gelişme bir kez daha Türkiye'nin diğer ülkelerin iç işlerine karıştığını gösteren bir eğilim ve bu Hindistan için kabul edilemez" dedi. Bakanlık sözcüsü Erdoğan'ın Keşmir ile ilgili sözlerinin iki ülke ilişkilerine olumsuz etkileri olacağını söyledi.

Erdoğan, Pakistan ziyaretinde yaptığı açıklamada "Pakistan halkının, Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur, o olacaktır. Dün Çanakkale, bugün Keşmir, hiçbir farkı yok. Keşmirli kardeşlerimizin on yıllardır çektiği sıkıntıların son dönemde atılan tek taraflı adımlarla daha da ağırlaştığını görüyoruz. Mevcut durumu kötüleştiren, Keşmirlilerin özgürlüklerini ve kazanılmış haklarını elinden alan bir tutumun kimseye faydası yoktur" demişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye’ye kendi içişlerine müdahale etmeme ve "ciddi terör tehdidi de dahil olmak üzere gerçeklerle ilgili doğru bir anlayış geliştirme" çağrısında bulunmuştu.