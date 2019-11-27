‘Hindi affı’ töreninde konuşan Trump’tan Türkiye 'espri'si

Beyaz Saray’da yapılan ‘hindi affı töreni’nde konuşan Trump, Demokratların kendisini İngilizcede hem 'hindi' hem 'Türkiye' anlamında kullanılan 'Turkey'e fazla yumuşak davranmakla suçladığını söyledi.

Beyaz Saray’da yaklaşık 30 yıldır yapılan Şükran Günü hindisinin kesilmeyip ABD Başkanı tarafından “affedilmesi” töreninde Donald Trump, Türkiye "esprisi" yaptı.

Beyaz Saray’ın Gül Bahçesi’nde gazetecilerin katıldığı törende Trump, Bread (Ekmek) ve Butter (Tereyağı) adı verilen hindilerin "canını bağışladığını" açıkladı.

Tören sırasında hakkında başlatılan azil soruşturmasına ve Temsilciler Meclisi’nde ifade vermeye çağrılmasına atıfta bulunan Trump, İngilizcede hem “Türkiye” hem “hindi” anlamında kullanılan “turkey” sözcüğünden yararlanarak “Öyle görünüyor ki Demokratlar beni Türkiye’ye (ya da ‘hindi’ye) fazla yumuşak davranmakla suçluyorlar” dedi.