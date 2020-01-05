'Herkesin Ayakkabıcısı' Flo’da emek düşmanlığı ve taciz iddiaları

Flo markasına ait İstanbul Beyoğlu mağazasında çalışanlar ‘Patronların Ensesindeyiz’ ağına ulaşarak yaşadıkları hak gasplarını ve psikolojik şiddet vakalarını anlattılar.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na ulaşan Flo'un Beyoğlu şubesi çalışanları yaşadıkları hak gasplarını ve şubede gizlenen cinsel taciz vakalarını anlattılar.

Flo Beyoğlu mağazasında özellikle bir yılı aşkın çalışıp tazminat almaya hak kazanan işçileri istifa ettirmeye dönük yasal karşılığı olmayan bir tutanak sisteminin devreye sokulduğunu belirten işçiler mağaza yöneticilerinin bunu sürekli bir tehdit unsuru olarak kullanıp kendilerini baskı altında tutmalarından yıldıklarını ifade etti.

Mağaza çalışanları uzun saatlerde çalışıp, fazla mesai ücreti alamadıkları gibi öğle yemeği molasına bile çıkamadıklarını söylediler.

Çalışanların yaşadıkları maddi zorlukların yanı sıra maruz kaldıkları psikolojik şiddet de artık skandal bir boyuta varmış durumda. İşçilerin Patronların Ensesindeyiz'e aktardığına göre; mağazada yaşanan hırsızlık vakalarında, yakalananlar cinsel tacize maruz kalıyor, çalınan paralar ise mağaza yöneticileri tarafından prim almak için kasa fazlası olarak gösteriliyor ve buna tanık olan işçiler susmaları için tehdit ediliyor.

Patronların Ensesindeyiz'e ulaşan Flo emekçileri, bu insanlık dışı uygulamalar karşısında artık susmak istemediklerini ve buna karşı Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte mücadele etmeye karar verdiklerini ifade ettiler. İş yerlerinde bir komite kuran işçiler tüm Flo mağazalarında çalışan emekçileri komiteleşmeye ve Patronların Ensesindeyiz Ağı ile birlikte yaşadıkları haksızlıklar karşısında mücadele etmeye çağdılar.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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E-posta: [email protected]