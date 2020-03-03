Herkes Soylu'yu yalanlıyor: Uluslararası Göç Örgütü'nden farklı açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den giden sığınmacı sayısının 130 bin olduğunu söylerken, Uluslararası Göç Örgütü, sınırda bekletilen 13 bine yakın kişiye Yunan güvenlik güçlerinin geçiş izni vermediğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Saat 09:15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130 bin 469" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise, 13 bine yakın kişinin Edirne sınırında bekletildiğini, sığınmacılar ile Yunan güvenlik güçleri arasındaki gerginliğin sürdüğünü kaydetti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, haftasonu Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçiş yapmaya çalışan bine yakın kişi, adalarda bulunan yerli halk tarafından engellenmişti.

Dün Ege Denizi'nde alabora olan bir tekne sonucu bir çocuk yaşamını yitirmişti.