Havana’da büyük José Martí anması

Küba’nın bağımsızlık hareketi lideri José Martí’nin doğum yıldönümünde Havana halkı büyük bir anma düzenledi. Havana Üniversitesi’nden başlayan kortejin en önünde Komutan Raul Castro ve Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel yan yana yürüdüler.

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