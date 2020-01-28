Havana’da büyük José Martí anması

Küba bağımsızlık mücadelesinin kahramanı José Martí doğumunun 167. yıldönümünde, Küba’nın başkenti Havana’da büyük bir yürüyüşle anıldı. Yürüyüş geleneksel olarak Havana Üniversitesi’nde başlayıp bağımsızlık mücadelesinin önderinin 17 yaşındayken zorla çalıştırıldığı Fragua Martiana’da son buldu.(Fotoğraf: Dunia Álvarez Palacios, Granma)
İlk anma yürüyüşü 1953’te Jose Marti’nin doğumunun 100. yılında Havana Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenmişti. İlk yürüyüşten 6 ay sonra Fidel Castro ve beraberindeki yurtseverler Moncada Kışlası’na baskın düzenlemişti.(Fotoğraf: José Manuel Correa, Granma)
Havanalıların, özellikle gençlerin yoğun katılımıyla yapılan yürüyüş kortejinin en önünde eski Devlet Başkanı ve Küba Devrimi'nin önderlerinden Komutan Raul Castro ve mevcut Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel birlikte yürüdüler.(Fotoğraf: Dunia Álvarez Palacios, Granma)
(Fotoğraf: Dunia Álvarez Palacios, Granma)
(Fotoğraf: José Manuel Correa, Granma)
José Julián Martí Pérez 28 Ocak 1853'te Havana'da doğdu ve 19 Mayıs 1895'te eski Oriente eyaletindeki Dos Ríos'ta İspanyol sömürgecilerle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi.
Küba ulusal bağımsızlığının sembolü olan Martí, politikacı, yazar, şair, öğretmen ve gazeteciydi.(Fotoğraf: Dunia Álvarez Palacios, Granma)