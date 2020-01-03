Haşdi Şabi: Suikast için ABD'ye istihbarat bilgisini Iraklı taraflar sızdırmış olabilir

Haşdi Şabi, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve milis gücü komutanlarından Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik saldırı öncesi istihbarat bilgilerinin Iraklı taraflarca ABD'lilere verildiğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Iraklı milis gücü Haşdi Şabi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik suikast öncesinde bilgilerin Iraklı taraflarca ABD'lilere verildiği şüphesi üzerinde durulduğunu açıkladı.

Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'dan Bağdat’a giden Süleymani'nin uçağının yerel saatle akşam 11'de Bağdat Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı söylendi.

Mühendis'in Süleymani’yi karşılamak üzere havalimanına gittiğinin aktarıldığı açıklamada, istihbarat bilgisinin Iraklı bazı taraflarca ABD'lilere sızdırıldığının tahmin edildiği belirtildi.

‘SALDIRI ABD’YE AİT İHA’YLA YAPILDI’

Açıklamada, saldırının ABD'ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı ile gece yarısı gerçekleştirildiği, olayın tam olarak araçların hareket etmesi ve havalimanın çıkış kapısına ulaşmasıyla vuku bulduğu vurgulandı.

Hava saldırısında Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra Süleymani'nin damadı ile Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri, Hasan Abdulhadi, Haşdi Şabi Üyeleri Haydar Ali, Muhammed eş Şibani ve Samır Abdullah'ın da ölenler arasında olduğu duyuruldu.

