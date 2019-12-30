Haşdi Şabi komutanı: Amerikan güçlerine karşılığımız çok sert olacak

ABD'nin Irak ordusu içinde yer alan Ketaib Hizbullah'ın üslerine yönelik hava saldırılarında 25 kişi öldü, en az 51 kişi yaralandı. Irak Cumhurbaşkanı Salih saldırıları kınarken, Haşdi Şabi komutanlarından El Mühendis 'Amerikan güçlerine karşılığımız çok sert olacak' dedi.

ABD’nin Irak Halk Seferberlik Güçleri’nin (Haşdi Şabi) içindeki en güçlü gruplardan Ketaib Hizbullah'a düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 25’e çıktı.

Haşdi Şabi’den yapılan açıklamada, Irak’ın Enbar eyaletinde cuma günü ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında 25 kişinin öldüğü, en az 51 kişinin yaralandığını belirtildi. Açıklamada ölü sayısının artma ihtimalinin bulunduğunu vurgulandı. Reuters’ın geçtiği habere göre ise Irak askeri güçleri yaralı sayısını 55 olarak açıkladı.



Irak Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ketaib Hizbullah'ın Enbar'daki el-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevkisine ABD tarafından üç hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. ABD Savunma Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada Ketaib Hizbullah'ın 3'ü Irak'ta, 2'si Suriye'de olmak üzere 5 askeri üssüne hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.



BERHEM SALİH: WASHINGTON İLE BAĞDAT ARASINDAKİ ANLAŞMALARA AYKIRI

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih saldırıyı kınadı. Irak Haber Ajansı’nın Cuma günü geçtiği habere göre Berhem Salih saldırıların kabul edilemez olduğunu ve ülkeye zarar verdiğini belirtti. Salih ABD’nin hava saldırılarının Bağdat ile Washington arasında imzalanan güvenlik anlaşmalarına da aykırı olduğunu ekledi.

ABDÜLMEHDİ: TEHLİKELİ BİR PROVOKASYON

Irak Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 29 Kasım’da istifasını açıklayan ancak görevi vekaleten yürüten Başbakan Adil Abdülmehdi’nin de, ABD Savunma Bakanı Mark Esper’e bir mesaj göndererek saldırıları kınadığı bildirildi.

Irak medyasında yer alan haberlere göre, Abdülmehdi “Haşdi Şabi üslerini bombalamak Irak’ın ve bölgenin güvenliğini riske atan tehlikeli bir provokasyondur” dedi.

Abdülmehdi’nin Irak Ortak Harekat Kumandanlığı'na, hükümetin izni olmadan ülkede herhangi bir kara veya hava harekatı düzenlenmesine izin vermeme talimatı verdiği belirtiliyor.

EL MÜHENDİS: KARŞILIĞIMIZ ÇOK SERT OLACAK

Haşdi Şabi’nin üst düzey komutanlarından Ebu Mehdi el Mühendis yaptığı açıklamada “Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, Amerikan güçlerine karşılığımız çok sert olacak” dedi.

İSRAİL MEMNUN

ABD saldırılarına İran ve Rusya’dan tepki gelirken İsrail ise saldırıları “memnuniyet”le karşıladı.



İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, ABD’nin saldırılarını “İran ve vekillerine bölgesel yanıtta bir dönüm noktası” diye niteledi.

FETİH İTTİFAKI MİLLETVEKİLİ: ABD IRAK'LA AÇIK BİR SAVAŞA GİRİYOR

Irak’ta parlamentoda ikinci büyük grubu oluşturan Fetih ittifakı da ABD’nin Kaim’de 45. ve 46. tugayları hedef alan saldırılarını küstah saldırılar diye niteledi ve saldırıların ülkenin ulusal egemenliğine saldırı olduğunu vurguladı.

Press TV’nin aktardığına göre, Fetih İttifakı’ndan milletvekili Falih Khazali, saldırılarla beraber ABD’nin “Irak ile açık bir savaşa girdiğini” söyledi ve bunun ABD’nin Irak’ı işgalinden herhangi bir ders çıkarmadığını gösterdiğini belirtti.

Yemenli El Mesire haber ağında yer alan habere göre, Husi Ensarullah hareketi de ABD’nin saldırılarını kınayarak Irak hükümetine ve halkına desteğini açıkladı.

LÜBNAN HİZBULLAHI'NDAN KINAMA

Lübnan Hizbullahı da bugün bir açıklama yaparak ABD'nin hava saldırılarını kınadı ve ABD'nin Irak'ın egemenlik, güvenlik ve istikrarını hedef aldığını açıkladı.

ABD BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEKİ SİVİL PERSONELİ GERİ ÇEKTİ

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nde çalışan onlarca sivil personelini geri çektiği de gelen haberler arasında.

HAŞDİ ŞABİ IRAK ORDUSUNUN BİR PARÇASI

Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi Irak silahlı kuvvetlerinin resmi bir parçası. Haşdi Şabi güçleri ve Ketaib Hizbullah Irak’ta 2014’te IŞİD’in yenilmesinde önemli bir rol oynamıştı.