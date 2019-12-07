Hamas lideri Haniye, Türkiye’ye geliyor

Hamas lideri İsmail Haniye Katar, Türkiye ve Malezya’yı kapsayan yurtdışı turuna çıkacak. Haniye'nin Rusya'yı da ziyaret edeceği, yurtdışı turunun birkaç ay süreceği ifade ediliyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar, Türkiye ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeyi ziyaret edecek.

Sputnik’in aktardığına göre Filistinli kaynaklar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin 2017'de Hamas'ın liderliğine seçilmesinin ardından Katar, Türkiye ve Malezya'yı da kapsayan ilk yurtdışı turuna çıkacağını bildirdi. Öte yandan Middle East Eye'ın Arabi21 adlı haber sitesinden aktardığı habere göre Haniye'nin ziyaret edeceği ülkeler arasında Rusya da bulunuyor.

Haniye Hamas Başkanı seçilmesinden bu yana kısa ziyaretler için sadece Mısır'a gitti. Haniyye, Gazze Şeridi'nde yaşayan tüm Filistinlilerin dış ülkelere seyahat edebilmek için kullandıkları tek çıkış yol konumunda olan Kahire Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak.

Kaynaklar, Haniye'nin yurtdışı ziyaretinin birkaç ay süreceğini kaydetti.