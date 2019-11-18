Hamas: İsrail suçlarını örtmek için gazetecileri hedef alıyor

Hamas, İsrail’in işgal altındaki bölgelerdeki Filistinli gazetecileri kasıtlı olarak hedef aldığını ve bu politikayı İsrail makamlarının suçlarını gizlemeye yönelik yeni bir girişim olarak nitelendirdi.

Hamas sözcüsü Hazem Kasım bugün yaptığı açıklamada İsrail’in muhabir Moaz Amarneh’i kasıtlı olarak hedef alınmasının suçunun oldukça ağır olduğunu ve İsrail ordusunun bütün normlara ve uluslararası hukuka karşı geldiğini söyledi.

Kasım, Filistinli gazetecilerin çatışma bölgelerinde bulunmaya devam edeceğini ve saldırılara rağmen haber yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de bugün işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentinde düzenlenen kabine toplantısında Amarneh ile dayanışma gösterdi ve protesto için sol gözünü kapattı.

Iştiyye, “İsrail Moaz’ın gözünü kapatmak istiyorsa, tüm gözlerimiz onun” dedi.

İsrail’in Filistinli gazetecileri “hakikatin sesini susturmak” için hedef aldığını, İsrail kuvvetlerinin yalnızca Amarneh’in gözlerine saldırmakla kalmayacağını söyledi.

Amarneh, İsrailli bir askerin geçtiğimiz cuma günü El-Halil'in 25 kilometre kuzeybatısındaki Surif kentinde İsrail saldırısını görüntüye aldığı sırada kendisine ateş açılmasından sonra gözlerinden birini kaybetti.

Filistinli Gazeteciler Sendikası (PJS) tarafından yayımlanan bir rapora göre, İsrail kuvvetleri, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Ekim 2018 ve Ekim 2019 arasında Filistinli gazetecilere karşı 600 hak ihlali gerçekleştirdi.

Raporda, İsrail kuvvetleri tarafından ağır yaralanan 60 gazeteci olduğu belirtildi.

170'ten fazla gazetecinin de İsrail güçlerince dövüldüğü ve gözaltına alındığı kaydedilen raporda, bu süre zarfında 10 gazetecinin tutuklandığı ve İsrail'deki hapishanelerdeki gazeteci sayısını 18'e çıktığı belirtildi.