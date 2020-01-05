Hamaney’den yanıt: İran’ın ABD’ye yanıtı askeri olacak

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in askeri danışmanı General Hüseyin Deghan, İran'ın ABD'ye yanıtının askeri olacağını söyledi.

İran lideri Ali Hamaney’in askeri danışmanı Hüseyin Dehghan, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden dolayı İran’ın ABD’ye yönelik olası misillemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN International’a konuşan Dehghan, İran’ın en etkili komutanlarından birinin ABD tarafından öldürülmesinin yanıtının yine askeri alanda karşılık bulacağını ve 'askeri alanların hedef alınacağını' söyledi.

Ali Hamaney’e en yakın isimler arasında bulunan ve bir dönem Savunma Bakanlığı görevini de yürütmüş olan Hüseyin Dehghan, ‘Lider kadromuz, hiçbir zaman savaş peşinde olmadığımızı ve bundan sonra da olmayacağımızı resmî olarak duyurdu’ dedi.

Ancak buna karşılık savaşı başlatan tarafın ABD olduğunu söyleyen Dehghan, ABD’nin savaş hamlelerine karşılık İran’ın hamlelerini de hesaba katması gerektiğini ve süreci sona erdirecek şeyin ABD’nin yaptığına denk bir yanıt alması olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “52 İran hedefinin belirlendiğine ve vurulmaya hazır olduğuna” ilişkin Twitter paylaşımına ilişkin ise, “Trump, uluslararası hukuk namına hiçbir şey bilmiyor. BM kararlarını da tanımıyor. Aslında kendisi tam bir gangster ve kumarbaz. Trump ne bir politikacıdır ne de (onun) akıl sağlığı yerindedir’ dedi.

Trump’ın Twitter paylaşımlarındaki tehditlerini hayata geçirme olasılığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Hüseyin Dehghan, ‘Hiçbir ABD askerî personeli, hiçbir ABD siyasî merkezi, hiçbir ABD üssü ve hiçbir ABD gemisi güvende olmayacaktır. Bunların hepsi menzilimiz içerisinde yer alıyor’ sözlerini kullandı.