Hamaney'den ilk açıklama: İran barışçıl bir ülke

İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği hava saldırısının ardından ilk kez açıklama yapan dini lider Hamaney, 'Süleymani, bölgedeki ABD komplolarının üstesinden gelmeyi başardı. Biz adımlarımızı atmaya devam edeceğiz' dedi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği hava saldırısının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Hamaney, "Süleymani, bölgedeki ABD komplolarının üstesinden gelmeyi başardı. ABD'nin Irak petrolünü kontrol etme planlarına engel oldu. Bizim asıl düşmanımız ABD ve siyonist unsurlardır. Bize karşı hareket etmedikleri sürece diğer hükümetlere düşman değiliz. İran halkı ABD'yi sarsmış durumda. Düşman planlarını takip etmek ve önlemek konusunda dikkatli olmak için dua ediyorum." dedi.

Hamaney, "Biz adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Hareket dini inanca dayandığı müddetçe az sayıda savaşçılar galip gelebilirler" diye konuştu.

Hamaney sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en büyük askeri gücüne sahibiz. Sadece askeri güce sahip değiliz. Halkta da ekipmanlar var. Dünyanın gidişatı değişti. Büyük değişimler gerçekleşecek.Aynı zamanda bir inanca da bağlılar. Bir şeyler daha ileriye gidebilir. Aslı olan şey inanç içinde yaşamaya devam etmek. Umuyoruz ki askeri güce başvurulmaz.

İran devrimi yaşıyor ve başlıyor. İran başka bir ulusla tırmandırmak istemeyen barışçıl bir ülke. Biz dünyanın zorbalarıyla başa çıkmaya hazırız.

Nükleer anlaşma görüşmelerine devam etmek ABD hegemonyasının önünü açacak. İran bu saldırı ile ABD'ye tokat attı. Nükleer anlaşma müzakereleri bir bahaneydi ama ABD artık bölgede istenmiyor."