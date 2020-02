İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve Filistin'e yönelik "Yüzyılın Anlaşması"na ilişkin açıklama yaptı.

Hamaney, "ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' komplosu, Trump'tan önce ölecek" dedi.

The American plot of the 'Deal of the Century' will die before Trump dies.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) February 5, 2020