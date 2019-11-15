Hamaney: İsrail'in tasfiyesi, Yahudi halkının tasfiyesi demek değil

İran dini lideri Hamaney, Tahran’ın Filistinlilere yardım etmeyi sürdüreceğini belirterek ‘İsrail’in tasfiye edilmesi Yahudi halkının tasfiye edilmesi demek değildir’ dedi. Hamaney ayrıca bölge ülkeleri arasındaki ayrılıkların kaynağının ABD olduğunu söyledi.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran’ın Filistinlilere tereddütsüz bir biçimde yardım etmeyi sürdüreceğini, diğer Müslüman ülkelerin de bu yolu izlemeleri gerektiğini söyledi.

Tahran’da düzenlenen 33’üncü İslam Birliği Konferansı’nda konuşan Hamaney “Filistin’in ve onun kurtuluş ve bağımsızlığının yanındayız. Ancak İsrail’in tasfiye edilmesi, Yahudi halkının tasfiye edilmesi demek değildir. Bizim onlarla bir sorunumuz yok, ülkemizde güven içinde yaşayan Yahudiler var” dedi.

Hamaney “İsrail’in tasfiyesi Siyonist rejimin tasfiyesi demektir ve böylece bu toprakların gerçek sahibi olan Filistin halkı Müslüman, Hıristiyan ya da Musevi olsun kendi hükümetlerini seçebileceklerdir” diye konuştu.

Suudi Arabistan’a da değinen Hamaney ABD’nin “paradan başka bir şeyleri yok” diyerek Suudi Arabistan’a hakaret ettiğini ve Riyad’ın bunu görmesi gerektiğini söyledi.

Müslüman ülkelere birlik çağrısında bulunan Hamaney, bölgede ülkeler arasındaki ayrılıkların, yolsuzluk, güvensizlik ve IŞİD gibi grupların ortaya çıkmasının kaynağının ABD olduğunu söyledi.