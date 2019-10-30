Hamaney: Irak ve Lübnan’daki eylemleri ABD yönlendirmeye çalışıyor

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Irak ve Lübnan’daki hükümet karşıtı eylemleri Washington ve Arap ülkelerinin yönlendirmeye çalıştığını belirterek iki ülkedeki göstericilere haklı taleplerini yasal yollarla dile getirme çağrısı yaptı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Irak ve Lübnan’daki kitlesel protestoları ABD ve bazı batı ülkelerinin yönlendirmeye çalıştığını belirterek, göstericilerin "haklı taleplerini" yasal yollarla dile getirmesi çağrısında bulundu. Hamaney iki ülkedeki istikrarın korunmasının öncelikli olduğunu savundu.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bölgedeki bazı ülkeler tarafından finanse edilen "ABD ve Batı istihbarat servislerinin bu tür olayların arkasında olduğunu” söyledi.

HAMANEY: EYLEMCİLER YASAL YOLLARLA TALEPLERİNİ İLETMELİDİR

Hamaney, Irak ve Lübnan halklarının taleplerinin meşru olduğunu, ama yasal yollarla taleplerini iletmeleri gerektiğini söyledi.

İran’ın geçmişte benzer komploların hedefi olduğunu söyleyen Hamaney, ülkesinin "ulusun uyanıklığı ve Silahlı Kuvvetlerinin hazırlığı sayesinde" bunu engellemeyi başardığını belirtti.

Irak'ta yapılan kitlesel protestolarda onlarca kişi hayatını kaybederken Lübnan'daki mitingler Başbakan Saad Hariri'yi istifasını vermeye zorladı.