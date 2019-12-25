Halkbank'ın 'istinaf' başvurusu değerlendirmeye alındı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi, İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılanan Halkbank'ın istinaf mahkemesine yaptığı başvuruyu değerlendirme kararı aldı.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden davada hakim Richard Berman, geçtiğimiz hafta Halkbank’ın istinaf mahkemesine yaptığı başvuruyu değerlendirmeye aldı.

VoA'da yer alan habere göre, Berman’a, istinaf mahkemesine yaptıkları başvurunun bir kopyasını ileten Halkbank’ın ABD’deki hukuk danışmanlığını yapan King & Spalding firmasının avukatı Andrew Hruska, yargı sürecine, başvuru yaptıkları istinaf mahkemesinin kararını açıklayana kadar ara verilmesi istedi.

Hakim Berman dün öğlen aldığı kararda, Halkbank’ın taleplerini değerlendirmesi için savcılığın, itirazıyla ilgili mesai saati sonuna kadar görüşlerini iletmelerini istedi.

Avukat Hruska, mahkemeye dün elden sunduğu yeni dilekçede, bir üst mahkemeye yaptıkları başvurunun değerlendirmeye alındığını belirterek savcılığın iddialarını reddetti. Avukat Hruska, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde, Halkbank konusunda devam eden tüm yargı sürecini istinaf mahkemesinin kararını açıklayana kadar durdurma talebini yineledi.

Berman, Halkbank’ın “sınırlı ve özel” yargılanma talebini reddetmiş, Halkbank davasıyla ilgili ön duruşmanın 10 Şubat’ta görülmesine karar vermişti.

Berman ayrıca Halkbank’ın, 10 Şubat’ta New York’ta yapılacak duruşmaya katılmaması halinde, mahkeme kararlarına uymaması nedeniyle çeşitli yaptırımlarla karşılaşabileceğini belirtmişti.

Halkbank'a ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğu iddiasıyla dava açılmıştı.