Halkbank'a 'mahkemeye saygısızlık etmediğini kanıtlaması' çağrısı

ABD mahkemesinden Halkbank'a 'mahkemeye saygısızlık etmediğini kanıtlaması' için 10 Şubat tarihinde yapılacak duruşmaya katılma çağrısı yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Halkbank'ın duruşmalara katılmaması tartışma konusu olmaya devam ediyor.

New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman, "Halkbank'ı celplere itaatsizlik ve mahkemeye saygısızlıkta bulunmadığını ve ayrıca yaptırımlara itaatsizlik etmediğini 10 Şubat 2020 tarihinde yapılacak duruşmada göstermesini" istedi.

ABD mahkemeleri veri sisteminde yayımlanan açıklamada Yargıç Berman, Halkbank'ın iddianamede hakkında yer alan suçlamalar hakkında bir an evvel mahkemeye çıkması gerektiğini söyledi.

Savcılık makamının 3 Ocak 2020 tarihinden önce itaatsizlik bulguları ve yaptırımlara itaatsizlik hakkında bir brifing vermesi, Halkbank'ın buna 21 Ocak’tan önce cevap vermesi ve Savcılığın Halkbank'ın cevabına 23 Ocak'a kadar yanıt vermesi istendi.

SINIRLI TEMSİL TALEBİNE RET

Yargıç Berman geçtiğimiz hafta ABD'de İran yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank'ın, avukatı aracılığıyla sınırlı temsil edilme talebini mahkeme reddetmiş, Halkbank "New York'a gelsin ve suçlamalara cevabını versin" demişti.

Yargıç Berman Halkbank'ın önünde iki mantıklı yol bulunduğunu, bunlardan birinin mahkemeye çıkarak yasal savunmasını yapmak, diğerinin ise mahkemeye çıkmayarak bunun riskleriyle yüzleşmek olduğunu söylemişti.

Berman ayrıca Halkbank'ın gönderilen iki celp, Sarraf ve Atilla dava süreçleri ile iki yıl boyunca bağlantılı olması sebebiyle mahkemeye çıkmayarak kaçak konumuna düşebileceğini belirtmişti.