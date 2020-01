Halkbank iddiası: Düşündüğümüz gibi değil, çok astronomik rakamlar ortaya çıkabilir

ABD’de süren Halkbank davasında savcı, katılmadığı her bir duruşma için bankaya 1 milyon dolardan başlayıp katlanarak artan para cezası verilmesini talep etti. Bu cezanın tahmin edilenden çok daha büyük rakamlara ulaşabileceği belirtiliyor.

New York’ta devam eden Halkbank davasında hakimin savcılığın katlamalı para cezasını kabul etmesi halinde bankanın mahkemeyi reddetme suçundan milyarlarca dolarlık astronomik bir para cezasıyla karşılaşabileceği ifade edildi.

'DAVALAR ARASINDA EN YÜKSEĞİ'

Halkbank’a uygulanması talep edilen günlük ve katlamalı para cezasının şimdiye kadar birçok davada uygulandığı ancak banka için günlük baz alınan bir milyon dolarlık rakamın şimdiye kadar görülen davalar arasında en yükseği olduğu belirtildi.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, dün mahkemeye yaptığı başvuruda, Halkbank’ın davayı reddettiği her gün için bir milyon dolar para cezasına çarptırılmasını, bu cezanın her geçen hafta katlanarak artırılması talebinde bulunmuştu.

Savcılık, başvuru dilekçesinde, Halkbank’ın New York’taki davayı reddetmesi halinde, ilk haftanın sonunda 7 milyon dolar, ikinci haftanın sonunda 21 milyon dolar, sekizinci haftanın sonunda 1 milyar 800 milyon dolar tutarında para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtmişti.

'DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ RAKAMIN ÇOK ÜZERİNDE ASTRONOMİK BİR PARA CEZASI ÇIKABİLİR'

VOA'dan Can Kamiloğlu'nun haberine göre New York Barosu Avukatı Cahit Akbulut, savcılığın talebinin henüz mahkeme hakimi tarafından kabul edilmediğini kaydetti. Akbulut, savcılığın Halkbank için talep ettiği para cezasını itiraz ve tepkileri sonrasında bir karar verebileceğini belirtti. Akbulut, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Savcılığın yapmış olduğu başvuruda, Halkbank’ın davaya dahil olmaması durumunda para cezasına çarptırılmasını ve bunun da bizlerin düşündüğümüz para cezalarının çok çok üzerinde katlanarak artan bir rakam talep ediliyor. Burada her gün için bir milyon dolar, haftada 7 milyon dolar ifade ediliyor. İkinci hafta 14, üçüncü hafta 21 milyon dolar oluyor. Rakamların her biri ayrı ayrı değil katlanarak ve toplanarak devam eden bir ceza yöntemi. Ancak Halkbank için istenen rakamlar düşündüğümüz rakamlar gibi değil. Çok büyük çok astronomik rakamlar ortaya çıkabilir” dedi.