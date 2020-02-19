Halep'e 8 yıl aradan sonra ilk sivil uçuş

Suriye'de başkent Şam'dan Halep kentine sekiz yıl sonra ilk kez sivil bir uçuş gerçekleştirildi.
Şam'dan Halep Uluslararası Havalimanı'na giden uçaktaki 120 yolcu arasında Suriye ulaştırma ve turizm bakanları da yer aldı.
Havalimanı Genel Müdürü Muhammed El Masri, 2012'de cihatçıların saldırıları nedeniyle kapanan havalimanında bakım çalışmalarının dün tamamlandığını söyledi.
Halep Uluslararası Havalimanı'nın açılışı stratejik öneme sahip M5 otoyolunun Suriye hükümetine geçmesinin ardından gerçekleşti.