Haiti’de halk ABD Konsolosluğu önünde: Kahrolsun emperyalizm!

Karayip ülkesi Haiti’de hükümet karşıtı eylemler devam ederken bugün polis ABD konsolosluğu önünde eylem yapanlara müdahale etti. Açlık krizi tehdidi altındaki adada halk ABD destekli hükümeti sömürge yönetimi olarak adlandırılıyor.

Haiti'de bugün ABD konsolosluğu önünde yapılan eyleme polis müdahale etti. 11 milyon nüfusu olan ülkede halk, ABD yanlısı hükümetin istifası talebiyle sokaklarda eylemlerini sürdürürken, hükümetin IMF'ye uyum yasalarına karşı başlayan eylemler aylardır devam ediyor.

Kasım ayının başında yayımlanan raporlara göre eylemlerin başladığı 15 Eylül'den beri 42 kişi IMF ve ABD karşıtı gösteriler sırasında polis tarafından öldürüldü.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, üç milyondan fazla Haitilinin acil gıda desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti.





Kahrolsun dış müdahale, Kahrolsun İşgal, Kahrolsun emperyalizm, Yaşasın tam bağımsız Haiti, Biz devrimi tekrar sömürge olmak için yapmadık!

ABD KENDİ SÖMÜRGE VALİSİNİN ARKASINDA

Geçtiğimiz hafta ABD’nin BM Büyükelçisi Kelly Craft’ın Haiti’ye gitmesi ve ülkenin tartışmalı Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’e destek ziyaretinde bulunması eylemlerin daha da şiddetlenmesine neden olmuştu.

Craft’ın ziyareti ülkede sömürge döneminde kalma diplomasiye benzetilirken ülkedeki siyasal örgütler ABD’nin, Haiti’nin iç meselelerine karışmasına son vermesini talep etmişti.

Haiti'nin Yeniden İnşa Edilmesi İçin Mutabakat Alternatifi’nin sözcüsü Andre Michel, Craft'ın ziyaretini ve hükümetle diyalog çağrısını sert bir şekilde reddettiklerini duyururken “La Salin katliamını gerçekleştirenlerle, yozlaşmış insanlarla pazarlık yapmayacağız. (Cumhurbaşkanı) istifa etsin ve başka bir şey değil "demişti.

Washington temsilcisi, "acil önlemlerin alınmasını teşvik etmek" ve “halkın hizmetinde” bir hükümet oluşturmak için Cumhurbaşkanı Moise ve adadaki patronlarla buluşmuştu. Görüşmelerin detayları basına servis edilmedi.

TEFTİŞE GELEN ELÇİ

ABD’nin temsilcisi görüşme sonunda “Başkan Moise ve diğer demokratik olarak seçilmiş liderlerin bir araya gelme, farklılıklar koyma ve Haiti halkının yararına kapsayıcı bir çözüm bulma yükümlülüğü var” demişti.

Öte yandan, 21 Kasım’da Toussaint Louverture Uluslararası Havaalanı yakınında Craft’ın ziyaretini protesto eden halka polis vahşice saldırmıştı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen bu ziyaret, Haiti'deki krizin başlangıcından beri gerçekleşen dördüncü ABD ziyaretiydi.

Haziran ayında, ABD Batı Yarım küre İşleri Bürosu sekreter yardımcısı Julie Chung, Cumhurbaşkanı Moise ile bir araya geldi. Mart ayında, hükümet karşıtı protestoların başkenti felç ettikten hemen sonra, Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler sorumlusu David Hale, hükümet ve muhalefet yetkilileriyle bir araya geldi; kısa bir süre sonra Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio’nun ziyareti takip etti.

ABD’nin desteğini gizlemediği Haiti Cumhurbaşkanı dolandırıcılık, kara para aklama ve ülkenin kalkınması için ayrılan yüz milyonlarca doların şahsa zimmetlenmesi gibi birçok suça karışmasıyla biliniyor.