Haiti'de eylemler ikinci ayında: Barikatlar yaşamı sembolize ediyor

Haiti'de Eylül ayında akaryakıt kıtlığı ve yolsuzluk nedeniyle başlayan eylemler sürüyor. Ülkede otoyollar barikatlarla kapatılırken eylemciler, barikatların halkın özgeçmişi, geleceği ve yaşamını sembolize ettiğini belirtiyor.

Haiti'de akaryakıt kıtlığı ve yolsuzluk nedeniyle başlayan eylemler 9'uncu haftasına girdi.

11 milyon nüfusu olan ülkede halk, hükümetin istifası talebiyle sokaklarda eylemlerini sürdürürken, başkent Port-au-Prince'te hayat, kurulan barikatlardan dolayı neredeyse durma noktasında. Otoyolda kurulan barikatlar nedeniyle ülkede trafik neredeyse bir aydır işlemiyor.

Telesur'da yer alan habere göre eylemciler, barikatların halkın özgeçmişi, geleceği ve yaşamını temsil ettiğini söylüyor. Eyleme katılan örgütlerden Tet Delmas'ın koordinatörü Davidson Veus, "Halkı sömüren ve eşitsizlik üreten bir sistemde yaşıyoruz. Biz başka bir sistem istiyoruz. Küçük bir topluluk için cennet olup da çoğunluk için cehennem olan bir ülkede yaşamayı sona erdirmek istiyoruz" diyor.

Eylemciler, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moises'in bir an önce istifasını talep ederken, eylemin öncülüğünü yapan örgütler, bu düzen tamamen değişene kadar eylemlerin süreceğini dile getiriyorlar.

Veus, "Biz, onun (Moises'in) ülkeden gitmesini istemiyoruz, mahkemede sorularımıza yanıt vermesini istiyoruz. Bu gerçekleşse dahi, sistemin tümünde değişiklik talebiyle bu barikatlar yerinde kalacak" diyor.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, ülkedeki eylemlerde şu ana kadar 42 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede 2018 yazında da IMF programı kapsamında yapılan akaryakıt zammına karşı eylemler başlatılmış, Haiti Başbakanı Jack Guy Lafontant, eylemlerin ardından istifa etmişti.