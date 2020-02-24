Hafter’e bağlı ordu, 16 Türk askerinin öldürüldüğünü öne sürdü

Libya Ulusal Ordusu ülkede son haftalarda 16 Türk askerinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Libya’da ‘birkaç şehidimiz var’ demiş ve ‘Suriye Milli Ordusu’nun da Libya’da olduğunu doğrulamıştı.

Libya’da Fayiz Serrac liderliğindeki Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı savaşan Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, son birkaç hafta ülkede 16 Türk askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

AKP’nin askeri destek verdiği Serrac hükümetine karşı savaşan Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Halid el-Mahcub dün yaptığı açıklamada, “Türk askerlerinin liman kenti Misrata'da, Trablus'ta ve başkentin güneyindeki El-Falah kasabasında öldürüldüğünü" söyledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü yaptığı konuşmada “Lejyoner Hafter'e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabi birkaç tane şehidimiz var. Birkaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak” demişti.

Çatışmalarda yaşanan asker kayıpları TSK ve MSB tarafından açıklanırken, bu konuda hiçbir duyuru yapılmaması dikkat çekmişti. Yaşamını yitiren askerlerden birinin Albay Okan Altınay olduğu ve cenazesinin sessiz sedasız Türkiye'ye getirilip defnedildiği, ailenin tepkili olduğu Yeniçağ yazarı Batuhan Çolak tarafından gündeme getirilmişti.

Erdoğan adını “Suriye Milli Ordusu” diye değiştiren “Özgür Suriye Ordusu” militanlarının da Libya’da olduğunu ilk kez cuma namazı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada doğrulamıştı.

Libya Ulusal Ordusu geçen hafta Trablus limanında silah ve mühimmat taşıdığını belirttiği bir Türk gemisini vurarak imha ettiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna "İsabetsiz taciz atışı oldu. Derhal misliyle karşılık verildi. Bizim karşılık vermemizden sonra durumun sakin olduğunu ifade edebilirim" diye yanıt vermişti.

