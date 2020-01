Haftere bağlı Libya Ulusal Ordusu: Sirte'yi üç saatte ele geçirdik

Libya’da Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı savaşan Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, ülkenin Akdeniz’deki stratejik liman kenti Sifte’ye girdiğini duyurdu.

Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed Mismari, Sirte'ye yönelik operasyonun gizli yapıldığını ve 3 saat içinde kenti ele geçirdiklerini açıkladı.

Reuters’a konuşan Libya Ulusal Ordusu’ndan bir kaynak Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekleyen Misrata milislerinin kentten çekildiğini ve kent içinde Hafter güçlerinin konvoylarının bulunduğunu söyledi.

Trablus ile Bingazi arasında bulunan liman kenti Sirte, aynı zamanda 2011’deki NATO saldırısının ardından cihatçılar tarafından öldürülen eski Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin de doğup büyüdüğü ve öldürüldüğü kent. Kaddafi'nin ölümünün ardından kentin kontrolü IŞİD'in eline geçmiş, 2016'da Ulusal Mutabakat Hükümeti kentte kontrolü sağlamıştı.

ÇEKİLEN UMH MİLİTANLARI TÜRKİYE YAPIMI ZIRHLILARI BIRAKIP KAÇTI

Ulusal Ordu kuvvetleri kentte önemli noktaları ele geçirdiğiklerini duyururken UMH'ye bağlı militanların geri çekilirken ellerindeki askeri teçhizatları geride bıraktılar. Libya Ulusal Ordusu'na bağlı askerler sosyal medya hesaplarından ele geçirilen teçhizatları paylaşırken görüntülerde çalışır durumda olan BMC yapımı bir zırhlı dikkat çekti.

#LNA forces have captured yet another fully functioning #Turkish #BMC from the militias of the #GNA in Sirte pic.twitter.com/NnngNODL3N

— M.LNA.2 (@MLNA27) January 6, 2020