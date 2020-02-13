Hafter Trablus'taki havalimanını 'Türkiye kullanıyor' iddiasıyla BM'ye kapattı

Libya Ulusal Ordusu Lideri Hafter'in Trablus'taki Mitiga havalimanını Türkiye'nin üs olarak kullandığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e kapattığı belirtildi.

Libya Ulusal Ordusu Lideri General Halife Hafter'in, Trablus'ta bulunan Mitigan havalimanını Birleşmiş Milletler'in (BM) kullanımına kapattığı belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed Mismari, Hafter'in bu kararının sebebinin Türkiye'nin söz konusu havalimanını üs olarak kullanması olduğunu söyledi.

BM'nin Misrata gibi diğer havalimanlarını kullanması gerektiğini belirten Mismari, BM'ye Mitiga havalimanında "Türkiye'nin de kullanmasından dolayı güvenlik garantisi veremediklerini" kaydetti.