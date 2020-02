Hafter, Libya'nın batısındaki sahil ve dağlık bölgeye neden göz dikti?

Libya Ulusal Ordusu komutanı Hafter, Libya’nın Batı kıyısında Zuvara ve Zaviya kentlerini 'sahil güvenlik' gerekçesiyle ateşkesi bozmadan ele geçirmeyi planlıyor.

Al Araby haber sitesine göre Libya Ulusal Ordusu komutanı Hafter, Libya’nın Batı kıyısında Zuvara ve Zaviya kentlerini "sahil güvenlik" gerekçesiyle ateşkesi bozmadan ele geçirmeyi planlıyor. Hafter, Avrupa ülkelerinin "yasadışı göç" hassasiyeti nedeniyle bu harekata göz yumacağını öngörüyor. İddiaya göre Hafter, bölgenin kabileleri arasındaki tarihsel çatışmaları da kullanarak eski rejime sadık olan Berberlere karşı Arap kabilelerinden milisler örgütlemeyi planlıyor.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI

Zuvara ve Zaviya, Kaddafi döneminden beri göç trafiğinin yoğun yaşandığı kentler. 2011'de Arap Baharı ayaklanmasından sonra insan kaçakçıları serbest kalmış ve illegal yollardan elde ettikleri parayı legal yatırımlarla aklamışlardı.

Güney Afrika'dan gelen göçmenler için İtalya'nın Libya sahilinde kurduğu toplama kamplarını inceleyen bir araştırmaya göre (Morone, 2016) iki kentte farklı sektörlere dağılmış sermayenin esas kaynağı insan kaçakçılığı.

PETROL VE GAZ

Al Araby sitesinde Batı'daki kentlerin Tunus ve Cezayir’e komşuluğu ve bu ülkelerin Hafter’e eğilim gösterdiği belirtiliyor. Bölgede Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin (NOC) petrol rafinerisi ve İtalya’ya ait ENI şirketiyle ortak olarak işletilen Mellitah gaz kompleksinin olması dikkat çekici.

Kompleks, Zaviya'nın 22 kilometre doğusunda yer alıyor. Kentleri ele geçirmeyi başarması halinde Ulusal Mutabakat Hükümeti başkent ve birkaç kent dışında Libya Ulusal Ordusu tarafından çevrelenmiş olacak.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN TEPKİ

Öte yandan dün çıkan bir başka habere göre Batı Sahili ve Nafusa Dağı bölgelerinin belediye başkanları toplanarak Hafter'in Zuvara ve Zaviya'ya yönelik olası harekatını kabul etmediklerini açıkladılar. Zaviya Belediye Başkanı Cemal Bahr, Zaviya'da düzenlenen bir konferansta iki kente yönelik tehditlerin tüm Batı bölgesine yayılacağı uyarısını yapmıştı. Bahr, sahil ve dağ bölgesindeki tüm belediyelerin mutabık olduğu ve başta askeri konular olmak üzere her açıdan birlikte hareket ettiklerini vurgulamıştı.

