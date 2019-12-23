Hafter güçleri: Türk mürettebatlı gemiyi serbest bıraktık

Libya’nın doğusundaki Hafter güçleri haftasonu elkoydukları Grenada bandıralı gemiyi ve Türk mürettebatını serbest bıraktıklarını açıkladı.
soL - Dış Haberler
Pazartesi, 23 Aralık 2019 20:08

Libya’da Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne karşı savaşan Halife Hafter’e bağlı güçlerce haftasonu kaçırılan ve içinde Türk mürettebatın yer aldığı geminin serbest bırakıldığı açıklandı.

AP’nin haberine göre Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed Mismari yaptığı açıklamada, gemiye “Libya kara sularına önceden izin almaksızın girdiği için” el koyduklarını söyledi.

Mismari Türk mürettebatın yer aldığı geminin, yapılan aramada silah bulunmadığı için serbest bırakıldığını söyledi.

Geminin Malta’dan Mısır’ın İskenderiye Limanı’na un taşıdığı belirtildi.