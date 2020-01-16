Hafter Berlin Konferansı'na katılmayı kabul etti

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter, pazar günü Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti.

Libya Ulusal Ordusu lideri General Halife Hafter, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in pazar günü Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı davetini kabul etti.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü El Mahçup, davete ilişkin "Allah'ın yardımıyla... Katılmak zorundayız. (Hafter) katılacak, ancak bunu resmi olarak duyurmadı" açıklamasında bulundu.

Hafter, Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda Moskova'da yapılan ateşkes görüşmelerine katılmış, ancak ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in görüşmelere devam etmek için 2 gün daha süre istediğini duyurmuştu.