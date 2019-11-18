Gürcistan'da meclis önünde 'seçim' eylemi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te binlerce kişi, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen iktidar partisini protesto etmek amacıyla meclis önünde toplandı ve erken seçim talep etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te halk, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermemesi üzerine sokaklara çıktı.

Meclis binasını kuşatan göstericiler, erken seçim talep ederek, söz konusu seçimin nispi temsil sistemine göre yapılmasını istedi.

Göstericiler, hükümetin birkaç ay önce ülkede genel seçimlerin artık nispi temsil sistemine göre yapılması yönünde söz verdiğini ancak bunu yerine getirmediğini savundu.

Gürcü Hayali Partisi, birkaç ay önce Tiflis'te düzenlenen hükümet karşıtı protestoların ardından seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını kabul etmiş, ancak 14 Kasım'da yapılan meclis oylamasında nispi temsil sistemi kabul edilmemişti. Nispi temsil sisteminin kabul edilmemesinin ardından koalisyon hükümetinde yer alan 12 milletvekili istifa etmişti.