Gürcistan'da meclis binasını kuşatan eylemcilere polis müdahalesi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılması talebiyle meclis binasının girişlerini kapatan göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle meclis kapısından uzaklaştırıldı.

Genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen iktidardaki Gürcü Hayali partisine karşı meclis binası önünde eylem başlatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Euronews'ta yer alan habere göre, müdahale sırasında güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan arbede sırasında birkaç protestocu gözaltına alındı.

Göstericiler, bugün düzenlenecek oturumu engellemek için dün geceden bu yana meclis binasının çevresinde nöbet tutuyordu.

Kapılardan uzaklaştırılan protestocular, binanın önünde yeniden toplanarak eylemlerine devam etti.

Göstericiler, geçen hafta da meclis binası önünde bir araya gelmiş ve vekillerin parlamentoya girişine izin vermemişti.

PROTESTOLAR HAZİRAN'DA BAŞLADI

Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un, Haziran ayında Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi'nin oturumunda meclis başkanının koltuğuna oturup konuşması üzerine ülkede protestolar başlamıştı.

Gösterilere katılan protestocuların talepleri arasında seçimlerin nispi temsil sistemine göre düzenlenmesi bulunuyordu.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bidzina İvanişvili, 2020'deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine, nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar verdiklerini açıklamış, ancak 14 Kasım'da parlamentoda düzenlenen oylamada, nispi temsil sistemine destek vermemişti.