Güney Kore'den ABD ve KDHC'ye 'geçici anlaşma' çağrısı

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, ABD ile KDHC arasındaki nükleer silahsızlanma görüşmelerinde geçici bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, ABD ile Kore Demokratik Halka Cumhuriyeti'ne (KDHC), nükleer silahsızlanma görüşmelerine yönelik çağrı yaptı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, başkent Seul'de basına açıklama yapan Kim, "Durumun kötüye gitmesini önlemek ve müzakerelerin ivme kazanmasını sağlamak için nihai bir anlaşmaya basamak taşı olarak geçici bir anlaşmaya ihtiyaç var" dedi.

KDHC ile sınırdaki demir yolu hattının yeniden birleştirilmesi ve modernize edilmesine ilişkin "Koreler arası" projenin kaldığı yerden devam etmesini arzu ettiklerini söyleyen Kim, diğer yandan, "bölgeyi uluslararası bir barış bölgesine dönüştürmenin ilk adımı" olarak, Koreler arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) Pyongyang ile ortak denetim yapılması talebinde bulunacaklarını iletti.