Güney Kore'de KOVİD-19: Ölü sayısı 16'ya çıktı

Çin dışında Yeni Koronavirüs'ün en çok yayıldığı ülke olan Güney Kore'de 594 vaka daha tespit edildiği ve ölü sayısının da 16'ya çıktığı bildirildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede yayılan Yeni Koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada bukundu. Açıklamada, ülkede 594 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. Açıklamaya göre bu gelişmeyle ülkedeki toplam vaka sayısı 2 bin 931'e çıkmış oldu. Açıklamada, vakaların yüzde 90'ının ülkede salgının merkez üssü olan Daegu kenti ve komşu Kuzey Gyeongsang eyaletinde kaydedildiği bilgisi verildi. Açıklamada Daegu bölgesinde üç kadının virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 16'ya çıktığı kaydedildi. İLGİLİ HABER Güney Kore'de bir ABD askerine yeni koronavirüs teşhisi kondu