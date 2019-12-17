Güney Afrikalı foto muhabiri İdlib'den kaçarak kurtuldu

Suriye'nin İdlib bölgesinde 2017 yılında silahlı gruplar tarafından kaçırılarak alıkonulan Güney Afrikalı foto muhabiri Şiraz Muhammed'in kaçarak kurtulduğu bildirildi.

Cihatçı grupların kontrolündeki İdlib'de 2 yıldan fazla bir süredir esir tutulan Güney Afrika uyruklu foto muhabirinin kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

South African gazetesinde yer alan haberde, Şiraz Muhammed'in, detaylı bilgilere henüz erişilemese de kaçarak kurtulduğu ve Türk istihbaratı tarafından teslim alındığı kaydedildi.

Haberde, "Şimdi Güney Afrika hükümetinin Şiraz'ı olabildiğince çabuk eve getirmesi için Türk istihbaratı ile iletişim kurmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Şiraz Muhammed, 2017'de 'Gift of Givers' grubuna bağlı bir foto muhabiri olarak Suriye'ye ziyarette bulunmuş, Türkiye sınırı yakınlarındaki Darkuş kasabasında esir alınmıştı.

Gazetenin haberinde, "Muhammed ile birlikte yakalanan iki sürücü derhal serbest bırakıldı, ancak Muhammed, bir pazarlık aracı olarak tutuldu" denildi.

