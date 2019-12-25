The Guardian: Yüzlerce Sudanlı paralı asker Hafter güçlerine katıldı

Yüzlerce Sudanlı paralı askerin, Libya'da Halife Hafter'in saflarına katıldığı iddia edildi.

İngiliz The Guardian Gazetesi'nin haberine göre, Sudan'dan yeni bir paralı asker dalgası Libya'ya ulaştı ve gelen güçler Halife Hafter'in saflarına katıldı.

Haberde, Libya'daki Sudanlı milis güçlerin komutanlarının son aylarda yüzlerce kişinin savaşmak üzere ülkeye geldiğini söyledikleri aktarıldı.

Sputnik'in haberine göre, Libya'nın güneyinde konuşlanan söz konusu güçlerin komutanlarından birinin "Pek çok genç geliyor, bu kadar büyük sayıda milisi kabul edebilecek kapasitemiz yok. Halihazırda Libya'da en az 3 bin Sudanlı milis var" dediği kaydedildi.