'Gözlemlenen en eski KOVİD-19 vakası 17 Kasım tarihli'

Çin'de en eski yeni koronavirüs teşhisinin 17 Kasım tarihli olduğu iddia edildi. Ancak ilk hastanın kim veya nereden olduğuna dair hâlâ bir ipucu bulunmuyor.

Çin'in sağlık kayıtlarına göre gözlemlenebilen en eski yeni koronavirüs (Kovid-19) vakasına 17 Kasım'da rastlandığı iddia edildi. Ancak hastalığa yakalanan ilk kişinin nerede ve nasıl hastalığı kaptığı hâlâ bilinmiyor.

Çin menşeli South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre Çin'de Kovid-19'dan hastalanan en eski vaka hükümet verilerine göre, 17 Kasım'a dayanıyor.

Çinli yetkililer şimdiye kadar geçen yıl enfekte olmuş ve hepsi bir noktada tıbbi gözetim altında tutulan en az 266 kişi olduğunu doğrulamış durumda.

SCMP'nin ulaştığı hükümet verilerine göre, Hubei eyaletinden 55 yaşındaki bir kişi 17 Kasım'da Kovid-19 ile temasa geçen bilinen en eski kişisi oldu.

Bu tarihten itibaren her gün bir ila beş yeni vaka bildirildi. 15 Aralık itibariyle, toplam enfeksiyon sayısı 27 idi, ilk çift haneli günlük artış 17 Aralık'ta bildirildi ve 20 Aralık itibariyle, teyit edilen vakaların toplam sayısı 60'a ulaştı.

27 Aralık'ta Hubei'den bir doktor olan Zhang Jixian, Çin'in sağlık otoritelerine hastalığın yeni bir koronavirüsten kaynaklandığını söyledi. O tarihe kadar, 180'den fazla kişi enfekte olmuştu. 2019'un son gününde, teyit edilen vaka sayısı 266'ya yükseldi, 2020'nin ilk gününde 381'e ulaştı.

Kasım ayında bildirilen ilk dokuz vakanın (dördü erkek ve beşi kadın) hiçbirinin “sıfır noktası" olduğu doğrulanmadı. Hepsi 39 ve 79 yaşları arasındaydı, ancak kaçının Hubei'nin başkenti ve salgının merkez üssü Vuhan kentinden olduğu bilinmiyor.

SCMP'nin bulduğu verilerden daha erken tarihte bildirilmiş vakalar olması da mümkün. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre Çin'de teyit edilen ilk Kovid-19 vakası 8 Aralık'ta gerçekleşti, ancak küresel organ hastalığı bire bir izlemiyor, bu tür bilgileri sağlamak için hükümetlere güveniyor.

Vuhan'daki Cinyintan Hastanesi'nden Çinli doktorlar tarafından en eski hastaların bazılarının tedavilerine dair Lancet tıbbi dergisinde yayımlanan bir rapor, bilinen ilk enfeksiyonun 1 Aralık'ta olduğunu yazdı.

ABD HASTALIK MERKEZİ: ABD'DE KOVİD-19'DAN ÖLENLERE YANLIŞLIKLA GRİP TEŞHİSİ KONMUŞ OLABİLİR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) müdürü Robert Redfield, çarşamba günü açıkça bazı Kovid-19 ölümlerinin ABD'de grip olarak yanlış teşhis edilmiş olabileceğini itiraf etti.

Redfield ABD'deki Temsilciler Meclisi'nde, ABD'deki yeni koronavirüs için test kitlerinde görülen sıkıntı ile ilgili soruları yanıtladı. Redfield, kaç hastaya Kovid-19'dan ölmesine rağmen grip teşhisi konulmuş olabileceğine ve bunun hangi tarihlerde gerçekleştiğine dair ABD'li yetkililer herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.



VUHAN'DA SALGIN KONTROL ALTINDA

Çin'de virüsün artışı ve ölüm hızı büyük oranda kontrol altına alındı. Çin'de son 24 saatte 7 kişi salgından dolayı hayatını kaybederken, ülke çapında sadece 8 yeni vaka tespit edildi.

Vuhan kentinde Kovid-19 ortaya çıktıktan sonra kurulan son hastane de görevini tamamlayarak kapatıldı.