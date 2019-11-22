ABD Başkanı Trump, bir süredir tartışmalara neden olan mali kayıtlarını açıklayacağını belirterek, 'Görecekleri tek şey, insanların düşündüğünden daha zengin olduğum olacak' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde mali kayıtlarını yayımlayacağını açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından, Demokratlar'ın uzun süredir baskı yaptığı mali kayıtlarına ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Görecekleri tek şey, insanların düşündüğünden daha zengin olduğum olacak" ifadesini kullandı.

'CADI AVI' BENZETMESİ

Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, kendisinin tüm mali ve vergi kayıtlarının üzerinden geçmesine rağmen bir sonuca ulaşmadığını söyleyen Trump, "Şimdi bu cadı avı, New Yorklu Demokrat savcıların, benim tüm mali anlaşmalarımı incelemesi ile devam ediyor" dedi.

'BEN TEMİZİM'

Trump, New York'taki davanın 'kanun dışı' olduğunu belirterek, "Ama ben temizim ve mali bildirimimi 2020 seçimlerinden önce yaptığımda -ki bu benim kararım- görecekleri tek şey, insanların düşündüğünden daha zengin olduğum olacak" diye konuştu.